Nintendo Switch anunció “Paper Mario: Origami King” para julio

Nintendo tiene una sorpresa para los usuarios de la Switch. Paper Mario: Origami King estará disponible en la consola híbrida a partir del 17 de julio. El anuncio fue hecho en marco del 35 aniversario del popular fontanero italiano.

Nintendo acompañó el anuncio oficial con un primer tráiler de Paper Mario: The Origami King, donde nos percatamos que se mantendrán los mismos diseños para los personajes. El tema principal de esta aventura será la papiroflexia, representada en el Reino del Origami que los jugadores de la Switch deberán explorar.

Paper Mario es una franquicia que salió al mercado por primera vez en 2001 para Nintendo 64, Wii y WiiU, desarrollado por Intelligent Systems. A diferencia de los títulos anteriores de Mario, Paper Mario apuesta por un modo RPG y un diseño más original de los villanos y ambientes.

Según Nintendo, el juego estará “lleno de comedia, puzzles, batallas estratégicas y un aspecto visual único”. No habrá más que esperar al lanzamiento del videojuego para conocer las primeras críticas.

NINTENDO | Más vendidos

El año fiscal para Nintendo llegó a su final el pasado 31 de marzo. Lo más sorprendente es la popularidad de Animal Crossing: New Horizons que, dos semanas antes del cierre del año fiscal, logró posicionarse como uno de los más pedidos por el mercado.

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch ha vendido un total de 356.21 millones de juegos. El último año fiscal registró 168.72 millones, que viene a ser un aumento del 42.3% respecto a los años anteriores.

El juego que han llamado la atención son Pokémon Sword and Shield con 17.37 millones de unidades, seguido por la nueva entrega de Animal Crossing con 11.77 millones y The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 17.41 millones.