¡Qué tal sorpresa! El Nintendo Direct Mini: Partner Showcase anunció que Ori and the Will of Wisps estará disponible para la consola híbrida Nintendo Switch. Lo mejor es que confirmaron la edición coleccionista de este popular título.

La edición coleccionista de Ori and the Will of Wisps para Nintendo Switch tiene un precio de 150 dólares e incluye los siguientes objetos:

Una caja que brilla en la oscuridad

Una pieza de arte de Ori en terminado de vitral

La guía The Flora and Fauna of Ori

Un zine de sketchbook con arte raro de la producción

Un set de cartas coleccionables

Un pin que brilla en la oscuridad

Cartas descargables de los soundtracks de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps, de Gareth Coker

Las ediciones físicas de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps

Por su parte, la versión estándar del título desarrollado por Moon Studios tiene un precio de 29.99 dólares. A continuación compartimos el video oficial que Nintendo compartió para promocionar el lanzamiento de Ori and the Will of the Wisps en Switch.

“Juega a esta obra maestra aclamada por la crítica. No es la primera vez que el espíritu Ori se enfrenta al peligro, pero va a hacer falta algo más que valor para volver a reunir a una familia, sanar una tierra asolada y descubrir el verdadero destino de Ori. Embárcate en una aventura totalmente nueva en la esperada secuela del galardonado Ori and the Blind Forest”, reza la sinopsis del videojuego en la tienda de Nintendo.