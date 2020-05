Nintendo Switch cierra año fiscal y estos son los juegos más vendidos hasta la fecha

La Nintendo Switch es todo un éxito durante la cuarentena, tanto así que los precios en Amazon se dispararon a los días del inicio de la cuarentena en el mundo. Esta gran acogida nos lleva a revisar la lista de los juegos más vendidos.

El año fiscal para Nintendo llegó a su final el pasado 31 de marzo. Lo más sorprendente es la popularidad de Animal Crossing: New Horizons que, dos semanas antes del cierre del año fiscal, logró posicionarse como uno de los más pedidos por el mercado.

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch ha vendido un total de 356.21 millones de juegos. El último año fiscal registró 168.72 millones, que viene a ser un aumento del 42.3% respecto a los años anteriores.

El juego que han llamado la atención son Pokémon Sword and Shield con 17.37 millones de unidades, seguido por la nueva entrega de Animal Crossing con 11.77 millones y The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 17.41 millones.

Veamos el ranking de los dies juegos más vendidos de Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe – 24.77 millones

Super Smash Bros. Ultimate – 18.84 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 17.41 millones

Super Mario Odyssey – 17.41 millones

Pokemon Sword and Shield – 17.37 millones

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! – 11.97 millones

Animal Crossing: New Horizons – 11.77 millones

Splatoon 2 – 10.13 millones

Super Mario Party – 10.10 millones

New Super Mario Bros. U Deluxe – 6.60 millones

NINTENDO SWITCH | Filtraciones

Las cosas no pintan bien para Nintendo. La compañía de videojuegos nipona ha sufrido una de las peores filtraciones de su historia. Los archivos que se han filtrado a Internet son documentos de diseños y códigos fuentes de las consolas.

La historia de esta tragedia para Nintendo empezó el pasado viernes en 4Chan. Un usuario publicó los diseños y el código fuente de la Wii de 2006, así como pruebas de hardware de la Nintendo 64 y datos sobre el funcionamiento interno de la compañía para la GameCube.

Un usuario del foro ResetEra llamado Atheerios precisó que “lo más grande y loco de esta filtración son las hojas de datos, el diagrama de bloques y los archivos Verilog para cada componente. Verilog es un lenguaje de descripción de hardware; se utiliza para describir los circuitos a través del código, por lo que con esto podemos aprender cómo se hizo cada pieza de la Wii”.