Nintendo Switch contaría con Need for Speed: Hot Pursuit en su catálogo

Nintendo Switch no se queda atrás con las grandes franquicias. Un documento publicado en Corea del Sur daría una pista de la próxima llegada de Need for Speed: Hot Pursuit para la consola híbrida.

El registro de Need for Speed: Hot Pursuit para Nintendo Switch en el Korea Games Rating and Administration Committee, una entidad dedicada a clasificar los videojuegos según la edad, sería el primer paso de Electronic Arts para llegar a la eShop de Nintendo.

Se rumorea que se trate de la entrega Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, la versión mejorada del juego original que salió en 2010 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC.

Lo publicado en el Korea Games Rating and Administration Committee coincide con una anterior aparición de Need for Speed para Nintendo Switch en Amazon, donde también se supo que la fecha de lanzamiento está programada para el 13 de noviembre.

Nintendo y Electronic Arts no se han pronunciado de manera oficial. Habrá que esperar al paso de los meses para saber cuál será la jugada final de la consola híbrida.

NINTENDO 3DS

Hace un tiempo informamos que Nintendo había detenido la producción de la consola portátil 3DS. Por suerte para muchos, el soporte online seguirá disponible en beneficio de los actuales propietarios de una 3DS.

El plan de Nintendo es seguir ofreciendo acceso a sus servicios online a todas las variantes de la 3DS. Es decir, los usuarios del New 3DS, New XL, 2DS y New 2DS XL seguirán contando con su tienda digital durante unos años más.

“La biblioteca existente de más de 1,000 juegos de Nintendo 3DS contiene muchos títulos aclamados por la crítica y puede proporcionar años de contenido para explorar y disfrutar”, explicó Nintendo en un comunicado.