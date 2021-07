Muchos gamers esperan el lanzamiento de nuevos títulos para la consola Nintendo Switch. Se trata de un aparato portable que se puede conectar al ‘dock’ para que se proyecte la imagen en un televisor o monitor. Sin duda, fue una de las grandes apuestas de la empresa japonesa, teniendo en cuenta de que compiten contra poderosas consolas como PS5 y Xbox Series X.

La primera Switch se puso a la venta en marzo de 2017 y para septiembre de 2019 se había lanzado una revisión del aparato pero en versión mini. La única diferencia es que se trata de una consola con los mandos siempre conectados.

Pies ahora la versión OLED se pondrá a la venta el 8 de octubre de 2021, ¿sorprendido? Nintendo logró mantener el desarrollo y la fecha de lanzamiento en secreto por muchos años hasta ahora.

A través de las redes sociales, compartieron las primeras imágenes de la Nintendo Switch OLED. Como se puede ver en las imágenes, la estructura se mantiene pero la pantalla es mucho más grande y tiene un borde negro reducido.

La versión clásica de la Switch OLED contará con joy cons blancos y se mejorará considerablemente el soporte trasero. Básicamente, la mitad de la parte de atrás es un plástico que se ajusta a la altura deseada, ya no es solo un soporte que se salía con golpearlo.

Por otro lado, se ha mejorado las salidas de audio de la consola y se ha modificado el dock para que tenga conexión a cable. Además se adelantaron algunos accesorios para diferentes juegos y apps desarrolladas por Nintendo.

Logran abrir el cofre imposible de “Zelda: Breath of the Wild” tras cuatro años

Hay cosas que Nintendo diseña para que sean imposibles de resolver por un humano... Por suerte, a veces los desarrolladores se equivocan y algún ser iluminado logra hacer lo que no estaba programado para sorprender a la comunidad. Eso fue lo que sucedió con Zelda: Breath of the Wild tras cuatro años de intentos.

Si has jugado Zelda: Breath of the Wild, quizá estés enterado del cofre que está debajo de Aris Beach. El artículo -según Swiffy22- era considerado imposible por todos los que habían intentado abrirlo, porque solo aparece cuando estás a menos de 60 metros de él, pero comienza a hundirse y desaparece en siete segundos.

La comunidad de Nintendo intentó de todo, como crear plataformas para así engañar al sistema de Zelda: Breath of the Wild, pero nada funcionó.

Quien sí pudo hacer lo imposible es el youtuber Kleric. El truco consistió en acceder al cofre desde abajo para interceptarlo. Mediante flechas y bombas, Kleric pudo mover el cofre con la detonación y capturarlo con magnesis para por fin dar con él.

A pesar de todas las dificultades, Kleric reveló que el botín tan solo contiene una pieza de ámbar. No es nada especial ni que valga tanto esfuerzo, pero ser el primero en un juego tan querido por los fans de Nintendo no tiene precio.

