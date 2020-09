Hay clásicos de Nintendo que nunca mueren. La compañía de Kyoto anunció que Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, lanzado originalmente para Super Nintendo, llegará a la consola Nintendo Switch a fines de septiembre.

El videojuego, desarrollado por Rare y considerado como uno de los mejores de la trilogía original, podrá jugarse a partir del 23 de septiembre en el servicio de suscripción de Nintendo Switch.

A través de un video compartido en YouTube, Nintendo anunció que también llegarán The Peace Keepers, S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team y Mario’s Super Picross.

Hay que precisar que los anuncios de Nintendo Switch para Occidente no son los mismos para Japón. En el país asiático, los títulos en cuestión son Fire Emblem: Mystery of the Emblem, Super Tennis, Wild Guns y Donkey Kong Country 2.

NINTENDO SWITCH 4K

Nuevos rumores en Nintendo. El fabricante japonés se caracteriza por sus juegos únicos, ¿pero qué tal si hablamos de la tecnología 4K? Nuevos rumores apuntan a que la compañía pide a sus estudios adaptar sus títulos a 4K.

Una de las cosas que viene comentándose sobre Nintendo Switch es el supuesto lanzamiento de una versión con soporte nativo a resolución 4K. De acuerdo con Bloomberg, la nueva Nintendo Switch 4K saldrá en 2021 y el fabricante nipón ya viene trabajando con los estudios externos para adaptar el catálogo.

Cabe precisar que los rumores de la Nintendo Switch 4K no son nuevos. Recordemos que varias desarrolladoras han considerado un problema tener que adaptar sus juegos a la consola híbrida de Nintendo, por lo que ahora los de Kyoto tienen planes de facilitar las adaptaciones y mejorar la calidad gráfica frente a la Xbox Series S y Xbox Series X.