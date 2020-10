Nintendo Switch hizo oficial la llegada de estos títulos para las siguientes semanas

Nintendo Switch prepara varias novedades para las próximas semanas e incluso meses. Nuevos títulos llegaran a la eShop, por lo que te contamos todo sobre esta tanda de título que ya fueron anunciados de manera oficial.

Verne: The Shape of Fantasy, un juego de experiencia narrativa de pixel art, basada en la vida y obra de Julio Verne, llegará a Nintendo Switch en 2021. La eShop no especifica la fecha. Se estima que el lanzamiento sería a inicios del próximo año.

Para el mismo lapso también llegaría Arkham Horror: Mother’s Embrace. Según la página oficial de Nintendo, el título podrá jugarse en 2021 a un precio de 19.99 dólares.

Baroque: Original Version, que viene a ser un port del título clásico lanzado para SEGA Saturn en 1998, estará disponible en el catálogo de Nintendo Switch para Japón el 12 de noviembre.

Mars Horizon, desarrollado por Auroch Digital, estará disponible en Nintendo Switch el 17 de noviembre por 19.99 dólares.

Por último, DeathStick llegará en el tercer trimestre de 2022 a Nintendo Switch. El título es de plataformas de pixel art en 2D, en el que conoces a la joven Mako que comienza un apasionante viaje para salvar su mundo de la destrucción.

NINTENDO | Super Mario 35

Para jugar como Luigi en Super Mario 35 tendrás que conseguir el “rango de estrellas”, es decir, un nivel superior a 100 (cuando tu nivel supere el 99, en realidad pasará a ‘1 estrella’ en lugar de 100, ‘2 estrellas ‘,’ 3 estrellas’ y así sucesivamente).

Después, deberás presionar el botón L mientras cargas una partida y ya está, serás Luigi en este divertido juego de Nintendo Switch.