Nintendo Switch: “John Wick Hex” llegaría a la consola híbrida

A través de los informes del organismo americano de calificación por edades (ESRB), los fanáticos de Nintendo creen que el videojuego John Wick Hex llegará próximamente a la consola híbrida Switch.

John Wick Hex es un título de estrategia y acción, basado en la saga cinematográfica “John Wick”, protagonizada por el actor Keanu Reeves. Su lanzamiento original fue en 2019 para PC.

“John Wick Hex es un juego de acción táctico en el que los jugadores asumen el papel de John Wick en una búsqueda para rescatar a diversos personajes. La aventura transcurre desde una perspectiva cenital, permitiendo a los jugadores inflitrarse en clubes nocturnos y fortalezas criminales utilizando un sistema de cuadrícula táctica para moverse por el entorno. Cuando los jugadores se encuentran con matones enemigos, usan un sistema de menú para realizar acciones tácticas (por ejemplo, golpear, derribar, bloquear, disparar). Disparar a los enemigos puede provocar gritos de dolor y breves salpicaduras de sangre; Algunas imágenes fijas muestran a enemigos acostados en charcos de sangre. La palabra «f ** k» se escucha en el juego”, reza la descripción.

La calificación que tuvo el videojuego fue de M (+17 – violencia, sangre y horror, temas sexuales o insultos). Solo haría falta que la Nintendo Switch confirme este producto en su catálogo, por mientras solo sabemos que el título ya fue revisado por las autoridades estadounidenses.

NINTENDO | Version vegano

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha publicado una guía vegana de cómo jugar Animal Crossing: New Horizons de Nintendo sin la necesidad de dañar a ninguno de los animales que hacen de alimento para los jugadores.

En Animal Crossing: New Horizons, disponible en Nintendo Switch, los peces que habitan en lagos, ríos y estanques pueden ser capturados por los jugadores, algo que PETA ha tomado en cuenta para fomentar el veganismo a través del mundo gamer.

De acuerdo con PETA, disfrutar Animal Crossing: New Horizons de forma vegana implica no cazar bichos y, en general, sacrificar la idea de ayudar a Blathers a montar su museo.