Nintendo Switch: jugador creó el mapa de “Zelda: A Link to the Past” en “Animal Crossing: New Horizon”

Hay gente que tiene tiempo de sobra en Animal Crossing: New Horizons, el nuevo videojuego para Nintendo Switch. Lo alucinante de este título es que los jugadores pueden personalizar el aspecto que tiene su isla. Esto invitó a los más creativos a rendir tributo a otrs títulos de Nintendo.

Uno de los jugadores de Animal Crossing: New Horizons se tomó el trabajo de crear una copia del mapa de The Legend of Zelda: A Link to the Past en su isla. El responsable fue VaynMaanen y dio a conocer su obra maestra en el foro Reddit.

VaynMaanen dedicó casi cuatro días en convertir su isla en el clásico juego de Nintendo, cuyo escenario principal es la isla de Forsena. The Legend of Zelda: A Link to the Past salió al mercado en 1991.

El jugador hizo un video en YouTube para que los curiosos vean cómo es por dentro su isla. VaynMaanen se tomó la molestia de cuidar cada detalle según los elementos disponibles en Animal Crossing.

NINTENDO SWITCH | Sube de precio

Comenzó la especulación. Nintendo Switch logró dominar el mercado durante el confinamiento por el brote de coronavirus. Ahora, los vendedores de Amazon aprovechan la demanda para duplicar los precios.

Más de 100 mil ofertas de Nintendo Switch en Amazon pasaron a tener una media de 300 a 470 dólares. Hay ofertas, incluso, que llegan a 650 dólares, un 117% más de lo normal.

De acuerdo con Thinknum, los vendedores externos de la Nintendo Switch aún tienen stock ante el desabastecimiento en los centros de distribución de Amazon. El aumento del precio no fue motivo suficiente para que la consola se ubique ahora en el puesto 31 de los productos más vendidos en la categoría “videojuegos”.