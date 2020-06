Pokémon Snap, uno de los recordados juegos de la consola Nintendo 64, llegará a Nintendo Switch a manera de secuela. El título se caracteriza por tomar fotografías a estas fantásticas criaturas.

El nuevo título de Nintendo Switch se llama New Pokémon Snap y está siendo desarrollado por Bandai Namco, según informó Nintendo en un Pokémon Direct.

Las imágenes del videojuego muestran que tendrá la misma dinámica del Pokémon Snap de Nintendo 64: el jugador hará de fotógrafo que se desplaza sobre raíles por diferentes escenarios para hacer fotos de todas las especies de Pokémon. La versión original tenía 63 Pokémon. En esta nueva versión, veremos a varias generaciones distintas.

Nintendo no anunció la fecha de lanzamiento, pero precisó que las imágenes corresponden al tráiler están “en construcción”.

POKÉMON | Nuevo DLC

A mediados de este mes, Pokémon Sword y Shield tendrán el tan esperado DLC The Isle of Armor para Nintendo Switch. La desarrolladora lanzó un tráiler en YouTube con todas las novedades.

The Isle of Armor viene a ser una parte de Galar que no se podía acceder desde el mapa de Pokémon. La zona incluye una nueva historia que transcurre después de la historia principal.

El DLC de Pokémon también viene con el regreso y debut de varias criaturas clásicas, así como nuevos desafíos para la comunidad.

Exeggutor, Tauros y Poliwag son algunos de los Pokémon legendarios que llegarán al título, asú como el trío Regi.

¿Para cuándo estará el DLC? De acuerdo con Pokémon, los jugadores podrán descargar este nuevo material a partir del 17 de junio.