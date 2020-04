Nintendo Switch lanzó estas nuevas ofertas por temporada

Nintendo ha incluido 300 videojuegos entre sus ofertas durante la cuarentena. La cuenta oficial de Nintendo en España anunció el inicio de las “Ofertas de Primavera” en la eShop de Switch.

Entre los títulos más atractivos Kirby Star Allies y The Legend of Zelda: Breath of the Wild son los que más emoción generan a la Nintendo Switch, y que llegarán a partir del 9 de abril.

🌱 🌼 ¡Ahorra hasta un 80 % en más de 300 juegos para #NintendoSwitch con las "Ofertas de primavera" de #eShop! Se añadirán más juegos el 09-04 a las 15:00 (hora peninsular), como The Legend of #Zelda: Breath of the Wild y #KirbyStarAllies.



Nintendo Switch en el mundo

Nintendo Switch no ha tenido problemas durante la cuarentena. La consola híbrida del fabricante japonés se ha posicionado como la más vendida en marzo.

Nintendo vendió más de medio millón de copias de la Switch, superando así a la PlayStation 4 y Xbox One en América Latina, Norteamérica, Asia, Europa y Oceanía.

Los registros indican que Nintendo comercializó 344.280 consolas entre 16 al 21 de marzo, lo que significa un aumento de hasta el 153%. La PS4 cayó en un 35% y Xbox One hasta un 15%.

Del total, las ventas Nintendo Switch se han dividido en 152.297 para América, 99.898 en Europa, 305.457 en Asia y 10.392 en Oceanía.

Nintendo espera mantener estas excelentes cifras para abril.