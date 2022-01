En este momento, conseguir una nueva consola Nintendo Switch OLED es toda una hazaña. Muchos aparatos de tecnología todavía tienen problemas con la compra y distribución de chips debido a la pandemia, pero si ya cuentas con una Switch o una PS5, quizás te interese conocer qué juegos se lanzarán este año.

Puedes revisar la lista de los títulos más esperados de PlayStation 5 en el siguiente enlace y en esta misma nota repasaremos los juegos que llegarán a la consola portátil Nintendo Switch este año.

Si en PS5 los gamers desean que ya se ponga a la venta God of War Ragnarok, en la Switch se espera con ansias The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la secuela del popular título de Link.

Recordemos que este juego fue el primero que llegó a la Switch y ya se ha confirmado el lanzamiento para este año, pero se mantiene la fecha en reserva hasta el momento.

Pokémon Legends: Arceus es otro de los títulos más esperados y los gamers tienen la suerte de que se ha programado su lanzamiento para el 28 de enero. Se trata de un juego de aventura en la región Hisui.

10 videojuegos más esperados para la Nintendo Switch en 2022

Pokémon Legends: Arceus - 28 de enero

Triangle Strategy - 4 de marzo

ASTRONEER - 13 de enero

Dying Light 2 - 4 de febrero

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - Sin fecha

Kirby and the Forgotten Land - Segundo trimestre de 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp- segundo trimestre de 2022

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Sin fecha

Splatoon 3 - Sin fecha

Bayonetta 3 - Sin fecha

