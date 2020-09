Nintendo sigue soltando novedades a la comunidad. La firma japonesa anunció el juego Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo, cuya trama está ambientada 100 años antes de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A esto se suma la edición especial “Treasure Box” que incluirá contenido especial.

De acuerdo con la página oficial del videojuego, la edición especial de Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo para Nintendo Switch incluye el juego en formato físico, una placa acríclica con el arte del juego, un llavero metálico y una manta con forma de paravela de Link.

Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo para Nintendo Switch puede ser reservado en Amazon. De momento, el lanzamiento está programado para Japón y tiene un precio de 16 720 yenes (130 dólares, aproximadamente).

Echa un vistazo a todos los elementos de la edición especial (Nintendo)

“Las entregas anteriores de Hyrule Warriors estaban llenas de convenciones propias de los juegos de Zelda, pero Breath of the Wild rompió con todas ellas”, señaló Yosuke Hayashi, productor del juego en Koei Tecmo, sobre Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo para Nintendo Switch.

NINTENDO | Piden 4K

Nuevos rumores en Nintendo. El fabricante japonés se caracteriza por sus juegos únicos, ¿pero qué tal si hablamos de la tecnología 4K? Nuevos rumores apuntan a que la compañía pide a sus estudios adaptar sus títulos a 4K.

Una de las cosas que viene comentándose sobre Nintendo Switch es el supuesto lanzamiento de una versión con soporte nativo a resolución 4K. De acuerdo con Bloomberg, la nueva Nintendo Switch 4K saldrá en 2021 y el fabricante nipón ya viene trabajando con los estudios externos para adaptar el catálogo.

Cabe precisar que los rumores de la Nintendo Switch 4K no son nuevos. Recordemos que varias desarrolladoras han considerado un problema tener que adaptar sus juegos a la consola híbrida de Nintendo, por lo que ahora los de Kyoto tienen planes de facilitar las adaptaciones y mejorar la calidad gráfica frente a la Xbox Series S y Xbox Series X.