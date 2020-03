Nintendo Switch: PETA publica guía vegana para jugar “Animal Crossing”

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha publicado una guía vegana de cómo jugar Animal Crossing: New Horizons de Nintendo sin la necesidad de dañar a ninguno de los animales que hacen de alimento para los jugadores.

En Animal Crossing: New Horizons, disponible en Nintendo Switch, los peces que habitan en lagos, ríos y estanques pueden ser capturados por los jugadores, algo que PETA ha tomado en cuenta para fomentar el veganismo a través del mundo gamer.

De acuerdo con PETA, disfrutar Animal Crossing: New Horizons de forma vegana implica no cazar bichos y, en general, sacrificar la idea de ayudar a Blathers a montar su museo.

Cabe precisar que PETA no está en contra del videojuego de Nintendo, debido a que hace de los animales seres sintientes, casi humanos.

NINTENDO | Mascarillas contra el coronavirus

Nintendo ha donado 9 500 mascarillas protectoras N95 a los servicios sanitarios de urgencias de Estados Unidos, un país que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido como un foco de infección del coronavirus en el continente americano.

El ayuntamiento de North Bend, en Washington, dio a conocer el donativo que hizo Nintendo en la lucha contra el coronavirus. Fue Jerry Danson, representante de Nintendo, quien se puso en contacto con el servicio de emergencias para la donación de los respiradores.

“Ante esta crisis sin precedentes, los servicios de salud y seguridad de nuestra comunidad necesitan estar preparados para su misión diaria, Los miembros de las comunidades a las que sirven estos servicios de emergencia queremos agradecer la generosa donación de Nintendo”, reza el comunicado.