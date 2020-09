Novedades en Nintendo Switch. El videojuego de aventura y fantasía Ghost of a Tale llegará próximamente al catálogo de la consola híbrida. Te contamos algo más de este divertido juego indie.

Desarollado por SeithCG, Ghost of a Tale salió publicado el 2018 para PC y 2019 para las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Ahora, será el turno de Nintendo Switch el 8 de octubre del presente año.

“Ghost of a Tale sigue a un valeroso bardo ratón llamado Tilo en su arriesgada misión para escapar de las mazmorras de la Fortaleza de los Altos Derruina y descubrir qué ha sido del amor de su vida, Merra. La historia se desarrolla en un mundo medieval en el que las ratas reinan sobre todas las criaturas y narra unas aventuras a la vez épicas e íntimas, en una combinación de elementos de juegos de aventura gráfica, acción RPG y exploración con un estilo visual muy inmersivo”, reza la sinopsis del próximo juego de Nintendo.

Ghost of a Tale tendrá un precio de 24.99 dólares en Nintendo Switch. Su tamaño de almacenamiento es 1.2GB y está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y ruso.

NINTENDO | Need for Speed

Nintendo Switch no se queda atrás con las grandes franquicias. Un documento publicado en Corea del Sur daría una pista de la próxima llegada de Need for Speed: Hot Pursuit para la consola híbrida.

El registro de Need for Speed: Hot Pursuit para Nintendo Switch en el Korea Games Rating and Administration Committee, una entidad dedicada a clasificar los videojuegos según la edad, sería el primer paso de Electronic Arts para llegar a la eShop de Nintendo.

Se rumorea que se trate de la entrega Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, la versión mejorada del juego original que salió en 2010 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC.