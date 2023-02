Aquellos veteranos gamers de la consola Nintendo Switch recordarán que el primer videojuego triple A que llegó a la portátil fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el cual adaptaba la historia de Link a una versión de mundo abierto y casi un sandbox.

Seis años más tarde, Nintendo pondrá a la venta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la segunda entrega. En el más reciente Nintendo Direct, la compañía compartió un nuevo tráiler del gameplay o jugabilidad.

Nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Podemos ver al inicio algunos elementos del escenario que han mejorado considerablemente en comparación con la anterior entrega. Seguidamente, vemos a Link de espaldas mirando la luna que poco a poco se vuelve cada vez más roja.

“Una aventura épica por la tierra y los cielos de Hyrule te espera en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. La aventura es tuya para crear en un mundo impulsado por tu imaginación.

En esta secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las misteriosas islas que flotan en los vastos cielos de arriba. ¿Puedes aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las fuerzas malévolas que amenazan el reino?

Mire el último tráiler para ver qué tiene reservado la última misión de Link, que incluye armas nunca antes vistas y vehículos misteriosos...”, detalla el tráiler oficial.

Se pondrá a la venta el 12 de mayo de este año de forma exclusiva en Nintendo Switch y ya puedes realizar la reserva en la tienda virtual eShop.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.