Nintendo Switch: “The Outer Worlds” llegará en junio a la consola híbrida

Novedades para el catálogo de Nintendo Switch. El videojuego The Outer Worlds, desarrollado por Obsidian Entertainment, estará disponible próximamente para la consola híbrida en formato físico y digital.

A través de un comunicado oficial, Obsidian Entertainment anunció la fecha de lanzamiento de The Outer Worlds para Nintendo Switch. El título está programado para junio de 2020.

La versión física de esta nueva entrega para Nintendo Switch vendrá en un cartucho que estará acompañado por un parche de actualización.

La descarga tendrá un peso de 6GB y optimizará el videojuego con texturas adicionales en HD e instalará arreglos para una mejor experiencia en la Nintendo Switch.

NINTENDO | Animal Crossing

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha publicado una guía vegana de cómo jugar Animal Crossing: New Horizons de Nintendo sin la necesidad de dañar a ninguno de los animales que hacen de alimento para los jugadores.

En Animal Crossing: New Horizons, disponible en Nintendo Switch, los peces que habitan en lagos, ríos y estanques pueden ser capturados por los jugadores, algo que PETA ha tomado en cuenta para fomentar el veganismo a través del mundo gamer.

De acuerdo con PETA, disfrutar Animal Crossing: New Horizons de forma vegana implica no cazar bichos y, en general, sacrificar la idea de ayudar a Blathers a montar su museo.