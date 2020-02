The Legend of Zelda es una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos. Inclusive la consola Nintendo Switch llegó al mercado con un solo título triple A (The Legend of Zelda: Breath of the Wild).

El día de hoy, 21 de febrero, se cumplieron 34 años desde que se lanzó el título original en la consola Family Computer Disk System. Al año siguiente llegará The Adventure of Link, mientras que el primer juego de la franquicia en Super Nintendo llegaría en 1991 (A Link to the Past).

En total han sido 34 juego de la franquicia de The Legend of Zelda que se han lanzado al mercado y se estima que se han vendido más de 102 millones de unidades de todos los juegos.

Y llegarán muchos más. Se espera que el gran anuncio de Nintendo para el 2020 sea The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Quizás podría llegar el anuncio durante la E3 2020, conferencia programada para inicios de junio.