Nintendo trata de eliminar versión en 4K de “Super Mario 64” para PC

Nintendo se ha puesto las pilas para sacar de Internet la versión 4K de Super Mario 64, lanzado en 1996 para la consola Nintendo 64. La versión en alta definición fue diseñada para PC y estaba alogado en una página web.

Nintendo quiere eliminar la distribución de este título de Super Marios, porque la versión para PC supone una violación de su propiedad intelectual. Los abogados de la compañía nipona se valieron de este argumento para hacer reclamos en YouTube y Reddit.

La intención de Nintendo, por lo tanto, no es solo evitar la distribución del videojuego para PC, sino acabar cualquier rastro en video, informó el portal TorrentFreak.

Según Gizmodo, la versión 4K de Super Mario 64 fue creada haciendo ingeniería inversa al código fuente del juego, lo que resultó en esta versión que se ejecuta de forma nativa en DirectX 12, no requiere de ningún emulador.

Hay pocos videos disponibles sobre el proyecto inspirado en el título de Nintendo en Internet. En el aspecto gráfico, la versión 4K no solo contaba con ray tracing, sino también con mejor iluminación y profundidad de campo. Te dejamos una prueba antes de que Nintendo la borre de YouTube.

NINTENDO | Juegos de Switch

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch ha vendido un total de 356.21 millones de juegos. El último año fiscal registró 168.72 millones, que viene a ser un aumento del 42.3% respecto a los años anteriores.

El juego que han llamado la atención son Pokémon Sword and Shield con 17.37 millones de unidades, seguido por la nueva entrega de Animal Crossing con 11.77 millones y The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 17.41 millones.