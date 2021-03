Cuando Fortnite se volvió uno del os títulos en PC más descargados, Epic Games decidió lanzar su propia tienda virtual para competir con Steam. Poco a poco, ha ido ganando jugadores activos y ya se dan el lujo de tener ofertas periódicas, no solo reglar juegos a sus usuarios.

El día de hoy, 27 de marzo, la empresa dio inicio a las ‘Ofertas de primavera’ del hemisferio norte. “Prepárate para Hitman 3, Werewolf: The Apocalypse y más en las Ofertas de primavera. Ahorra 75 % en juegos y complementos hasta el 8 de abril” se explica en la tienda.

Para acceder los descuentos, solo hace falta que descargues la aplicación en tu ordenador desde el siguiente enlace. En el aparatado de ‘tienda’ encontrarás el botón de ‘Ahorrar ahora’.

Estos son algunos juegos que tienen descuentos



Recuerda que debes ingresar los datos de tu tarjeta de crédito o débito para realizar la transacción. No compartas esta información con nadie. Por otro lado, la empresa también cuenta con juegos gratuitos periódicos.

En el mismo aparatado de tienda, en la parte inferior puedes acceder a la descarga de “Creature in the Well” hasta el 1 de abril. En esa fecha podrás descargar “Tales of the Neonsea”.

Directores de Avengers: Endgame se encargaron de la cinemática de Fortnite

Epic Games ha dado inicio a la temporada 6 de Fortnite con una increíble cinemática y evento online en todos los servidores. Como es de esperarse, millones de usuarios se conectaron a Twitch y al juego para disfrutar del espectáculo.

En el evento vimos como los jugadores tuvieron que ayudar a controlar el Punto Cero para salvar la isla del Battle Royale. El efecto a esta esfera hacía que se abrieran grietas de otras realidades, mientras que los jugadores intentaban cerrarlas.

Recientemente, el medio Variety se puso en contacto con los hermanos Russo para conocer más acerca de este nuevo proyecto que tuvieron entre manos. Por si no los recuerdas, fueron ellos los que se encargaron de Avengers: Infinity War y Endgame.

Ahora les ha tocado dirigir la cinemática de la temporada 6 de Fortnite Battle Royale. “Ha sido fantástico trabajar con el equipo de Epic. Fortnite ocupa un lugar único en la cultura pop y creemos que Donald Mustard [el director creativo de Epic] es un narrador visionario que continúa llevándonos a todos a territorios inexplorados”, explicaron.

Mustard, uno de los encargados del juego, comentó que los Russo trabajaron junto a los desarrolladores de Fortnite para escribir el guion, dirigir y también para crear a los personajes que vimos en la cinemática.

“El Zero Crisis Finale es un momento decisivo para lo que viene a continuación en la experiencia en evolución de la isla y el Capítulo 2 del juego. Cuando estábamos diseñando la historia para la temporada 5 y la temporada 6, queríamos contarla de una manera realmente auténtica y basada en los personajes, y sabíamos que no había nadie mejor para ayudarnos a hacer eso que los Russos”, comentó Mustard.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.