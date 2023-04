Devolver Digital es la compañía que protagoniza el nuevo evento de Steam, la tienda virtual de videojuegos de PC. Solo por tiempo limitado, podrás acceder a ofertas especiales e inclusive, puedes comprar el paquete “Devolver 2022 Collection” por 261 soles, rebajado de 539, en donde encontrarás hasta nueve juegos.

Los descuentos en juegos individuales de Devolver Digital incluyen títulos aclamados por la crítica y de gran popularidad. Entre ellos, destacan “Terra Nil” por 56.00 soles, “Cult of the Lamb” a 45.50 soles, “Inscryption” con un precio de 30.00 soles y “Wierd Est” por 36.00 soles. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de estos increíbles juegos a precios especiales.

Steam también ofrece descuentos en otros juegos de Devolver Digital como “Shadow Warrior” por 45.00 soles, “Loop Hero” a tan solo 11.05 soles, “Return to Monkey Island” por 49.00 soles y “Death’s Door” a 21.50 soles. Estos títulos son ideales para aquellos que buscan ampliar su colección de juegos y disfrutar de nuevas experiencias.

Descuentos destacados de Steam

Nuestra recomendación personal es Loop Hero, el cual lo encontrarás por 11.05 soles en la tienda. Es un innovador videojuego de rol y estrategia desarrollado por Four Quarters y publicado por Devolver Digital. El título combina elementos de construcción de mazos, roguelike y gestión de recursos en un juego de ambientación retro con gráficos inspirados en la era de los 8 bits.

En Loop Hero, los jugadores asumen el rol de un héroe que debe recorrer un mundo en constante cambio, luchando contra monstruos y recolectando recursos. El objetivo es completar ciclos en un mapa generado automáticamente, colocando cartas de terreno y enemigos para modificar el entorno y mejorar las habilidades del personaje.

Destaca por su mecánica única, que combina la estrategia de construcción de mazos con la progresión automática del personaje a lo largo del mapa, lo que permite a los jugadores centrarse en la planificación y toma de decisiones.

