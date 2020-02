Bandai Namco publicó Dragon Ball Z: Kakarot para las diferentes consolas el 17 de enero; para febrero también cuenta con un importante lanzamiento basado en un anime: “One Punch Man: A Hero Nobody Knows”.

Este título estará disponible el 28 de febrero en PlayStation 4, Xbox One y PC. A falta de pocos día de su lanzamiento, Bandai Namco publicó un video en donde se presenta aun mucho más contenido.

En total son cuatro personajes que se suman al juego: Boros, Puri-Puri Prisoner, Snek y Crablante. Podemos observar sus estilos de pelea y sus respectivas habilidades en este juego de peleas.

“One Punch Man: A Hero Nobody Knows” se ha mantenido fiel, según lo que hemos visto en los tráilers, al anime que se estrenó hace unos años. Inclusive, Bandai Namco estrenó un teaser con la canción “Freaking Out! ~Fukkatsu no Oi Punk~” de JAM Project.

