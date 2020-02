El hombre más fuerte de la Tierra (Saitama) llegará a las consolas PlayStation 4, Xbox One y PC el 28 de febrero. Este nuevo juego “One Punch Man: A Hero Knowbody Knows” te dará la oportunidad de probar el poder del popular personaje del anime.

A solo 3 días de lanzamiento oficial, Bandai Namco compartió un nuevo tráiler de lanzamiento. La empresa demuestra que se trata de un título de peleas un tanto atípico, ya que de un solo golpe puedes ganar los combates.

En el tráiler se ve Saitama eliminando a todos. Pero ¿cuál es la dificultad de este título? Pues no siempre contaremos con él, así que podremos probar las diferentes habilidades de los demás luchadores.

Además de ñlos combates 3 vs. 3, también podremos disfrutar del modo historia. Deberemos crear a nuestro personaje e ir ganado reputación en el gremio de héroes. La historia se irá narrando en japonés y tendremos subtítulos en español.