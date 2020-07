Un caso insólito se ha vivió en Japón luego de que un estudiante de instituto de segundo año amenazó con colocar una bomba en las oficinas de Konami. Esta es una de las empresas más importantes del mundo de los videojuegos.

El medio japonés Yomiuri reportó que un joven de solo 16 años realizó amenazas a Konami en diferentes valoraciones de juegos de una tienda virtual. “Voy a volar por los aires las oficinas centrales de Konami”, se lee en uno de los mensajes.

Esta última amenaza se compartió en la valoración de eFootball PES 2020 Mobile, el título de móviles de Android y iOS más popular del momento junto a la versión de EA Sports (FIFA 20).

Según reporta el medio japonés. Todo nació a raíz de un bug que provocaba errores de conexión de las funciones online de PES 2020. Los periódicos del país asiático afirman que el estudiante se declaró culpable de todos los cargos.

PES 2020: el DLC de la Euro 2020 genera críticas en redes sociales

Las cosas no salieron bien para Konami con el nuevo DLC de eFootball PES 2020. La Euro 2020 fue criticada por la comunidad, debido al escazo contenido adicional.

Los jugadores de PES 2020 coinciden en que la ausencia de la fase de clasificación para disputar la Eurocopa 2020 es un desacierto por parte de Konami. Dicha fase es algo que incluso podías jugar en PlayStation 1 y ofrecía un toque personal al torneo, porque simula todo el arduo proceso hasta alzar la copa. Además, acorta el interés por el nuevo contenido.

A esto se suma que la IA de los árbitros sigue siendo mala y los kits no están completos para todos los equipos del certamen en PES 2020. Al menos, 28 de las 55 selecciones no tienen sus himnos oficiales, no hay balón de la final y sin modo online.

Ahora, no todo es malo con el nuevo material de la PES 2020. También tenemos más de 100 rostros nuevos, las gráficas fueron pulidas y el display ofrece toda la experiencia de jugar el torneo más importante del viejo continente.