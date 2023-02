Así como en las películas, los spoilers pueden arruinar los videojuegos. Los técnicos de PlayStation pensaron en eso para el desarrollo de la actual PS5 y pocos usuarios saben cómo utilizarlo para mantener la trama así juegues títulos ya con un tiempo en el mercado. Nada como la tecnología para cuidarnos la espalda en todo momento.

Para bloquear capturas de pantalla y otro contenido de la “pantalla de inicio” que pueda contener spoilers de los juegos que está jugando o que aún no has jugado, la PS5 tiene una opción de advertencia de spoiler en la configuración.

Hagamos un ejemplo. Si estás jugando un título que salió a mediados de 2021, como Ratchet & Clank: Rift Apart, probablemente exista una tonelada de contenido que podría revelar algunas batallas contra jefes, entornos planetarios o otros aspectos que preferirías no saber de antemano.

Lo que deberás hacer es acudir a Configuración > Datos guardados y configuración del juego/aplicación > Advertencias de spoiler. En esa pantalla, active la opción “Advertir sobre spoilers del juego”. Luego puede elegir bloquear “Solo los spoilers identificados por los desarrolladores del juego” o bloquear “Todo lo que aún no ha visto”.

Deberás considerar que la función aplica solo a los juegos de PS5 y no a los juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores. Digamos que es algo justo, porque ha pasado buen tiempo desde que la PlayStation 4 fue reemplazada por la nueva generación.

Cuál “The Last of Us” comprar si te gusta la serie

Hay quienes se enteraron de The Last of Us por la serie de HBO Max y no por el excelente videojuego que salió originalmente para PS3. Es así como muchos de los espectadores están interesados en probar el videojuego, pero la decisión de cuál comprar es un tanto complicada. Hay algunos detalles que deberías tomar en cuenta respecto a la adaptación.

Sucede que el primer The Last of Us, el que salió al mercado en 2013 para PlayStation 3, tiene dos versiones más que son diferentes y cada una con sus propias características. Pero no te compliques, la respuesta es sencilla pero siempre es bueno saber un poco más de la franquicia en consolas.

