Sony no se guarda nada cuando se trata de acabar con las falsas expectativas de la comunidad. La compañía nipona señaló que en el próximo State of Play no tendremos novedades de la PS5. De este modo, Sony acabó con lo que se venía hablando durante días sobre lo que la compañía tenía planeado difundir en lo que queda de la semana.

La filtración daba cuenta de un evento State of Play centrado en la PS5 y dedicado a los detalles técnicos de la consola, así como un vistazo al diseño final con la interfaz de usuario, precio de PS5 y la fecha de lanzamiento.

A través de un comunicado oficial, Sony indicó que esta semana los juegos y anuncios de realidad virtual serán prioridad, por lo que la PS5 seguirá siendo un misterio para todos.

“Para controlar las expectativas, no habrá ningún anuncio relacionado con PS5”, reza el texto publicado en el blog de PlayStation.

Por lo pronto, el 9 de este mes se revelará el modo multijugador de Call of Duty Black Ops Cold War y al día siguiente sabremos más del Ubisoft Forward. La PS5 seguirá siendo un misterio hasta nueva fecha.

PS5 | Cambio de fecha

Un pequeño cambio que vendría con segunda. PlayStation UK modificó la fecha de salida de la consola PS5 de “Holiday 2020” a “finales de 2020”. No se trata estrictamente de un cambio de fecha, pero sí un detalle que merece ser evaluado.

Las frases “Holiday 2020” y “finales de 2020” no suponen un cambio considerable para PlayStation de Reino Unido; sin embargo, no hay concordancia con lo señalado por PlayStation US (Estados Unidos), que mantiene la frase “Holiday 2020” para el lanzamiento de PS5.

En Estados Unidos, “Holiday” se refiere al mes de noviembre hasta Acción de Gracias (26 de noviembre). “Christmas”, por su parte, abarca todo el mes de diciembre.

Entonces, Sony estaría planeando un lanzamiento escalonado: la PS5 saldría primero en Estados Unidos y luego al mercado europeo con unas semanas de diferencia. Quizá esto se deba a los efectos de la pandemia en la cadena de producción de Sony.