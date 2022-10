Si tienes una PlayStation 5, puedes complementar la experiencia de uso con el sistema PlayStation Plus. Se trata de una suscripción de pago mensual que te otorga diferentes mejoras, recompensas y juegos.

La edición básica te permitirá acceder a ofertas en la tienda PS Store, abrirá los servidores online de diferentes videojuegos y también podrás descargar una tanda de títulos gratuitos cada mes. Ten en cuenta que para mantener la biblioteca de juegos gratis, tendrás que tener la cuenta de PS Plus activa.

Las otras dos versiones de PS Plus (PS Plus Extra y PS Plus Premium) cuentan con un extra: una enorme biblioteca de videojuegos que puedes acceder libremente. Cada mes, se habilitan otros juegos de viejas consolas o se completan algunas franquicias.

El 13 de octubre, Sony actualizará las dos versiones más caras de PlayStation Plus para añadir al catálogo 23 videojuegos. Siete de ellos pertenecen al apartado de “Clásicos” de la consola.

PS Plus Extra

Grand Theft Auto: Vice City - La edición definitiva (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Dragon Quest XI S: Ecos de una era esquiva – Edición definitiva (PS4)

(PS4) Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

(PS4) Constructores de Dragon Quest (PS4)

(PS4) Constructores de Dragon Quest 2 (PS4)

(PS4) Dragon Quest Heroes: La desgracia del árbol del mundo y la plaga de abajo (PS4)

(PS4) Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition (PS4)

(PS4) Interior (PS4)

(PS4) El medio (PS5)

(PS5) Naruto a Boruto: Shinobi Striker (PS4)

(PS4) Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4)

(PS4) Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

(PS4) Assassin’s Creed Chronicles: Rusia (PS4)

(PS4) Assassin’s Creed III Remasterizado (PS4)

(PS4) Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

(PS4) Hohokum (PS4)

PS Plus Premium (Clásicos)

Yakuza 3 remasterizado (PS4)

(PS4) Yakuza 4 remasterizado (PS4)

(PS4) Yakuza 5 remasterizado (PS4)

(PS4) Limbo (PS3)

(PS3) Ultra Street Fighter IV (PS3)

(PS3) Castlevania: Señores de las Sombras (PS3)

(PS3) Tirador cotidiano (PS3)

Quizás el juego más esperado es Grand Theft Auto: Vice City. Con el anuncio de GTA 6, muchos gamers desean volver a disfrutar de los clásicos de Rockstar Games; así que tendrás la oportunidad de acceder al mapa de Vice City una vez más.

