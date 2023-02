Para complementar tu experiencia gaming con tu consola PS5 es indispensable que cuentes con PlayStation Plus. Esta suscripción te permite ingresar a los servidores online de diferentes videojuegos triple A, acceder a un gran número de ofertas, se habilita una serie de videojuegos gratuitos y desde hace unos meses los gamers pueden ingresar a una lista de juegos al mismo estilo de Game Pass de Xbox.

Cada mes, Sony actualiza esta última lista con más juegos retro, pero hay otros títulos que lamentablemente deben salir. En marzo de 2023, se perderán nueve títulos que debes conocer para evitar disgustos, como perder tu partida o avance.

Juegos que dejarán PS Plus el 13 de marzo de 2023

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS5 y PS4)

(PS5 y PS4) WWE 2K22 (PS4)

(PS4) Victor Vran Overkill Edition (PS4)

(PS4) Velocibox (PS4)

(PS4) The Vanishing of Ethan Carter (PS4)

(PS4) Override 2: Super Mech League (PS5)

(PS5) Ghost of a Tale (PS4)

(PS4) Dungeons (PS4)

(PS4) Danger Zone (PS4)

Si eres amante de la franquicia de los juegos de lucha WWE, ya no podrás acceder a la edición de 2022 en tu consola desde marzo. También se van otros títulos como Monster Energy Supercross y Override 2: Super Mech League.

Por supuesto, no tendría sentido sacar estos juegos del catálogo sin añadir otro tanto. En la más reciente conferencia online State of Play, Sony compartió la actualización de títulos gratuitos de PS Plus y los que entran en la biblioteca.

Juegos gratuitos de marzo de 2023

Battlefield 2042

Minecraft Dungeons

Code Vein

Nuevos juegos de PS Plus

Tchia

Uncharted: Legacy of the Thieves Collection

Ghostwire

Inmortals Fenyx Rising

Rainbow Six Extraction

Si deseas conocer todos los juegos anunciados durante el pasado State of Play ingresa al siguiente enlace. Cabe resaltar que muchos de los títulos pertenecen al sistema PS VR2, los periféricos de realidad virtual de la consola PlayStation 5.

