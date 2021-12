Sony cuenta con una suscripción de pago en las consolas PlayStation 4 y PS5 para que los gamers puedan acceder a ofertas especiales, conexión a los servidores de juegos online y también para reclamar diferentes juegos gratuitos cada mes.

PlayStation Plus ya nos sorprendió durante noviembre con una larga lista de videojuegos. Al número habitual de títulos que puedes descargar libremente se le sumó el aniversario de PS VR.

Knockout City, First Class Trouble, Kingdom of Amalur: Re-Reckoning, The Walking Dead: Saints and Sinners, The Persistence y Until You Fall estarán disponibles solo hasta el 7 de diciembre, fecha en la que se rotarán los videojuegos.

En esta ocasión, podrás acceder a la descargar de Godfall Challenger Edition (PS4 y PS5), uno de los primeros juegos que llegaron a la consola PlayStation 5: “Aperion está al borde de la ruina. Eres el último de los caballeros de Valorian. Guerreros divinos capaces de equipar placas de valor, conjuntos de armaduras legendarias que transforman a los portadores en maestros imparables del combate cuerpo a cuerpo. Atraviesa a los enemigos mientras escalas por los reinos elementales y desafía al dios loco, Macros, que te espera en la cima. Asciende en Godfall, el primer RPG de acción cuerpo a cuerpo, looter-slasher.”

También podrás reclamar Mortal Shell (PS4) un RPG de acción “que pone a prueba tu cordura y resistencia en un mundo destrozado. ¡Desvela el misterio detrás de este mundo oscuro!”.

Finalmente, PlayStation nos trae un juego apto para todos: Lego DC Super-Villains, un título caótico basado en los cómics de DC pero que utiliza el diseño de LEGO.

