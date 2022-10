La experiencia PlayStation no está completa si no cuentas con PS Plus. Sony habilitó este servicio para aquellos gamers que desean probar los servidores online de sus juegos favoritos y también para ofrecer otras ventajas.

Además de poder jugar online, se puede acceder a una larga lista de ofertas en la tienda virtual PS Store. Como último servicio, los gamers cuentan también con la posibilidad de reclamar juegos gratuitos cada mes.

Para poder mantener los juegos, solo hace falta seguir pagando PlayStation Plus. Se añadirán a tu biblioteca y podrás acceder a ellos solo si se mantiene activa tu cuenta de Ps Plus.

PS Plus | Juegos gratis de noviembre de 2022

Por lo pronto, Sony no ha revelado los juegos gratuitos de noviembre de 2022. Sin embargo, algunos insiders compartieron tres títulos posibles que se podrá descargar en el penúltimo mes del año.

Nioh 2: Domina el arte de los samurái en este cruento juego de rol estilo masocore... la muerte acecha.Viaja al Japón de 1555, un país sumido en una guerra sin fin: monstruos y espíritus malignos acechan y ponen en riesgo esta tierra de inmensa belleza natural.

LEGO Harry Potter Collection: ¡La Colección LEGO Harry Potter incluye los remasterizados LEGO Harry Potter: Años 1-4 y LEGO Harry Potter: Años 5-7! Esta compilación une el poder creativo de LEGO y el variado mundo de Harry Potter en una emocionante aventura repleta de hechicería, preparación de pociones, resolución de acertijos, lecciones, duelos y mucho más para jugadores de todas las edades.

Heavenly Bodies: Descubre los detalles del movimiento cuando no hay gravedad en este juego sobre físicas. Con los sticks izquierdo y derecho podrás controlar los brazos del astronauta y empujar, tirar y trepar por escenarios simulados de una estación de investigación científica.

