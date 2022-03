Recientemente, Sony anunció la renovación de sus sistema de suscripción PlayStation Plus. Se trata de un modelo que integra el sistema PS Plus y PlayStation Now, el cual busca competir con el exitoso Xbox Game Pass. Cabe resaltar que el sistema de Microsoft funciona tanto para las consolas Xbox como para ordenadores en la tienda virtual de Windows.

El objetivo de la empresa japonesa es extender el catálogo de juegos de los gamers pero con diferentes niveles que se acomoden a sus propios estilos. Por ejemplo, la edición más barata de PS Plus ahora costará 10 dólares y se llamará Essential.

Podrás acceder al siguiente contenido con la suscripción más barata:

Dos juegos descargables al mes

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para las partidas guardadas

Acceso al multijugador online

Lamentablemente, no se habilitarán títulos ‘first-party’ desde el día uno de lanzamiento. Jim Ryan, CEO de PlayStation, explicó el motivo de esta decisión en una entrevista con el medio GamesIndustry.biz.

“Creemos que estamos en un buen y virtuoso ciclo con los estudios donde la inversión se traduce en éxito, lo que permite hacer todavía más inversiones, que a su vez lleva a más éxito. Nos gusta ese ciclo y creemos que a nuestros jugadores también les gusta.

En cuanto a poner nuestros propios juegos en este servicio, o cualquiera de nuestros servicios, en el día de lanzamiento… Como sabes, no es un camino que hayamos tomado en el pasado. Y sigue sin ser una opción que vayamos a escoger con este nuevo servicio. Creemos que si fuéramos a hacer eso con los juegos que hacemos en PlayStation Studios, ese ciclo virtuoso se rompería. El nivel de inversión que necesitamos para nuestros estudios no sería posible, y creemos que ese efecto en la calidad de los juegos que hacemos no sería algo que quisieran los jugadores”.

Nuevo niveles de PlayStation Plus

PlayStation Plus Extra agrega una biblioteca de títulos descargables de PS4 y PS5. Sony dice que algunos de los juegos disponibles en el servicio incluirán Death Stranding, Mortal Kombat 11, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Returnal, y se agregarán más títulos de compañías de juegos de terceros y PlayStation Studios a medida que pase el tiempo.

PlayStation Plus Premium agrega pruebas para juegos, así como transmisión en la nube para títulos de PS3 y una biblioteca selecta de juegos descargables de PS1, PS2 y PSP. Aún no se ha revelado una lista exacta de títulos, aunque Sony dice que este nivel abarca otros 340 juegos en total.

En declaraciones para GamesIndustry, el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, indicó que Sony no tiene planes de lanzar nuevos juegos de PlayStation Studios directamente en el servicio. El nuevo servicio PlayStation Plus se lanzará en la segunda mitad de 2022.

