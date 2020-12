En los últimos años, hemos visto la adaptación de varios videojuegos al cine. Hemos visto el mundo de Pokémon llegar a la vida real en Detective Pikachu y también se mostró una aventura nueva de Sonic.

Pues el futuro seguirá esta tendencia y ya se ha confirmado que PlayStation tiene listo hasta 10 películas basadas en sus IP o videojuegos más populares. Viniendo de Sony, era cuestión de tiempo.

¿Qué videojuegos te imaginas en la pantalla grande? Por supuesto, la comunidad ya ha comenzado a compartir rumores acerca de un posible producción de God of War, Horizon Zero Dawn o The Last of Us.

Recordemos que ya se está grabando Uncharted, uno de los videojuegos que marcó una época en PlayStation. Pero qué otras cintas veríamos en los cines, quizás Twisted Metal u otra IP.

Fue Tony Vinciquerra, el CEO de PlayStation Productions, el que confirmó al medio GamingBolt que se realizarían muchas más adaptaciones al cine y series, en total 10. Siete de estas producciones tomarán un formato televisivo, mientras tres de ellas serán películas.

En la entrevista no se mencionó a la cinta Uncharted, así que se cree que serán otras 10 producciones que todavía no se han anunciado.