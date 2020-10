NBA 2K21 genera polémica por esta práctica comercial que los usuarios no pueden omitir

NBA 2K21 es un juego que está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, así como para las consolas de próxima generación PS5 y Xbox Series X. Todo bien hasta allí, pero hay algo que no encaja: la visualización de publicidad a pesar de que el juego no sea gratuito.

Sucede que la desarrolladora 2K convirtió las pantallas de carga de NBA 2K21 en espacios publicitarios, por lo que los usuarios en PS4, Xbox y demás consolas no podrán omitir el comercial.

Un video compartido por el canal Stevivor muestra, por ejemplo, uno de los anuncios en el que aparece el periférico de realidad virtual Quest 2 de Oculus y su precio.

“Siguiendo el consejo de un lector, hemos visto (y grabado) anuncios de Oculus Quest 2, que aparecen en las versiones del juego para PS4, Xbox One y Windows para PC”, explican.

“No se pueden omitir y se adjuntan a un vídeo previo a la partida llamado MyTEAM Season 2, Episode 7, que se inicia automáticamente en una pantalla de carga que tarda más de lo que se ejecuta el anuncio (incluso en una PC que se ejecuta desde un SSD)”.

Una de las razones para creer que los estudios 2K apostaron por la publicidad es debido a la reprogramación de la próxima temporada de NBA, por lo que solventaron la falta de contenido con pantallas de carga con publicidad.

PLAYSTATION | Cambios en la tienda

La nueva PlayStation Store limitará el acceso al material relacionado con las anteriores consolas de la PlayStation 4. Quienes tengan una PS3, PS Vita y PSP tendrán que recurrir a la consola original para adquirir nuevos juegos.

Según un comunicado de PlayStation enviado a los usuarios por correo electrónico, la tienda virtual de Sony comenzará a eliminar juegos y complementos para PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation Portable, junto con aplicaciones, temas y avatares para esas plataformas a partir del 21 de octubre.

Para que los usuarios de estas consolas de PlayStation puedan acceder a este material, tendrán que acceder directamente a la tienda virtual desde las consolas antiguas. Sin duda, esto complica el acceso para limitar, de manera indirecta, el interés por estas máquinas a cara del lanzamiento de la PS5.