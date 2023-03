PlayStation tiene muchos planes por delante en lo que queda de 2023. En febrero, la compañía compartió un State of Play especial en donde anunciaron varios títulos compatibles para las gafas de realidad virtual PS VR2 y algunos juegos que llegarán a sus consolas.

“¡State of Play regresa con su primer programa de 2023! Prepárese para nuevas miradas a algunos próximos lanzamientos anticipados, así como un primer vistazo a cinco juegos de PlayStation VR2 que llegarán más adelante este año”, detalló Sony en el anuncio del evento online.

The Foglands, Green Hell, Synapse, Journey to Fundation, Before Your Eyes y Humanity fueron los juegos de VR que presentaron avances en la conferencia. Justamente, el último mencionado es el que ya ha compartido su demo en PS4 y PS5.

El juego fue anunciado en septiembre de 2019 y iba a ser lanzado al mercado en 2020; sin embargo, se retrasó el desarrollo y ahora será uno de los primeros juegos optimizados para PS VR2. Pese a que su fecha de lanzamiento ha sido programada para mayo de 2023, ya puedes probarlo.

Si ingresas a la tienda virtual PS Store de PS4 o PS5 y buscas “Humanity”, encontrarás la demo gratuita.

“HUMANITY, una mezcla única de resolución de puzles y plataformas de acción, pone el destino de toda la humanidad en tus manos. Digo, ¡patas! ¿Te mencionamos que eres un perro?”, detalla la descripción oficial.

“Eres un Shiba Inu con la misión de dirigir grandes multitudes en marcha para que salten, giren, empujen, floten, disparen y escalen hacia la salvación. Guía a las masas a través de más de 90 escenarios repletos de obstáculos, enemigos, puzles, habilidades desbloqueables y salvajes combates contra jefes en la campaña narrativa, o explora una amplia gama de niveles creados por los usuarios (¡o crea los tuyos!) mediante el Stage Creator del juego, superfácil de usar”, añade el portal de Sony.

Descargar la demo de Humanity para PS4.

Descargar la demo de Humanity para PS5.

