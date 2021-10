Hace cinco años atrás, Sony lazó al mercado PlayStation VR, sus periféricos de realidad virtual. La consola PS4 comenzó a ampliar su catálogo de juegos que utilizaban esta tecnología, inclusive llegó una actualización a Resident Evil 7, la saga de terror de Capcom.

La empresa japonesa anunció en ese entonces que apostaría por esta tecnología con el apoyo al desarrollo de múltiples juegos. Poco a poco se ha nutrido la tienda virtual con varios títulos de VR.

Para celebrar los cinco años, PlayStation regalará tres juegos durante noviembre. Todavía no se conoce la fecha ni qué títulos serán; no obstante, se infiere de que todos los gamers que desean realizar el reclamo tendrán que estar suscritos a PS Plus.

Este anuncio llegó de la mano de las estadística de los juegos de realidad virtual que cuentan con más jugadores en cada región.

Europa : Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7.

: Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7. América del Norte : Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour.

: Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour. Japón: Resident Evil 7, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport.

Habrá que esperar al anuncio oficial en las redes sociales de la empresa para conocer si están trabajando en un nuevo periférico de realidad virtual. Podría tratarse de visores que utilicen la tecnología de vibración háptica e ir acorde con la potencia de la PS5.

