Los populares personajes que ya han pasado por las consolas PlayStation 4 y 5 ahora dan el salto a la televisión y el cine. Uncharted, por ejemplo, ya se encuentra en rodaje con el actor Tom Holland, mientras que HBO seleccionó a los actores de la serie The Last of Us (Pedro Pascal toma el rol de Joel y Bella Ramsey será Ellie).

Por supuesto, no son las dos últimas dos producciones que Sony tendría entre manos. Otros títulos de las consolas de PlayStation se adaptarían a largometrajes. Recordemos que recientemente se creó la división PlayStation Productions.

Jim Ryan, CEO de PlayStation, insiste en que tienen entre manos hasta 10 producciones basadas en las IPs más populares de sus consolas.

“Continuaremos fortaleciendo la experiencia de nuestra comunidad a través de la colaboración con socios y en todo Sony Group. Una colaboración especialmente notable es en nuestro trabajo continuo con Sony Pictures para adaptar la IP de juegos clave para el entretenimiento de cine y televisión con 10 proyectos actualmente en varias etapas de desarrollo”, explicó en una reunión corporativa de Sony.

Además de Uncharted y The Last of Us, los rumores indican que también está en desarrollo el proyecto cinematográfico de Ghost of Tsushima, el cual estaría dirigida por Chad Stahelski.

Xbox Series X/S y PS5 contarán con actualización de Watch Dogs Legion a partir del 1 de junio

Atención con lo que viene para los propietarios de Xbox Series X/S y PS5. Las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft tendrán una actualización de Watch Dogs Legion, el cual hará que el videojuego de Ubisoft alcance los 60 fotogramas por segundo.

Tanto Xbox Series como PS5 cuentan con retrocompatibilidad, por lo que los títulos de sus consolas anteriores pueden ejecutarse sin problemas. No obstante, las desarrolladoras han hecho versiones actualizadas de esos mismos títulos para aprovechar al máximo el hardware de la nueva generación.

La actualización 4.5 de Watch Dogs Legion para PS5 y Xbox estará disponible a partir del 1 de junio de 2021. Además de las mejoras gráficas, el título contará con juego cruzado entre plataformas y sumará a Helen como nuevo operador.

A esto se suma la expansión de historia Bloodline y el operador Aiden Pearce para los meses de julio y agosto del presente año, así como los modos PvP Invasión y Extracción, y un crossover con Assassin’s Creed.

“La ciudad de Londres se enfrenta al hundimiento absoluto en un futuro cercano... a no ser que hagas algo al respecto. Crea una resistencia y enfréntate a los oportunistas que se han hecho con el poder. Pero antes, siéntate a tomar una taza de té. Al fin y al cabo, no eres ningún monstruo”, reza la sinopsis.

Watch Dogs Legion está disponible en PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y Google Stadia.

