PlayStation tomó la decisión de realizar diferentes eventos online para actualizar a su comunidad con los diferentes juegos que llegarán a sus consolas, en este caso PS5. Se llama State of Play y básicamente toma el modelo de Nintendo.

Hoy 25 de marzo a las cinco de la tarde, comenzará el siguiente State of Play. Por supuesto, Sony mantiene todo el secreto; no se conocen qué juegos serán los que se presentarán en el evento.

El medio tuplaystation.es ha compartido una lista filtrada de juegos que veríamos en el directo.

Destruction AllStars hoja de ruta

Godfall DLC

Oddworld Soulstorm

Friday Night at Freddy’s

GTAV PS5

Goodbye Volcano High

Among Us

Returnal

Ratchet & Clank: Rift Apart

Hades

Hades sería el juego que cerraría el evento con la presentación de su versión física para PS4 y PS5. Recordemos que este juego ya fue parte del último directo de Nintendo en donde se anunció la venta física con varios elementos estéticos extra.

Por otro lado, el usuario u/MXHombre123 advirtió que deberemos estar atentos al tráiler de Final Fantasy 7 Remake ,el cual tendría una mejora gráfica en la next gen. A su vez, se cree que también GTA 5 estará presente con una mejora visual.

PlayStation Plus: las filtraciones indican que estos serán los juegos gratuitos de marzo 2021

En febrero, los gamers pudieron descargar Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition y Concrete Genie, y para marzo los rumores indican que serán títulos mucho más populares.

“Shpeshal Ed” a través del podcast XboxEra explica que el gran juego que se podrá descargar en marzo 2021 a través de PS Plus será Final Fantasy 7 Remake.

“Si aún no has comprado Final Fantasy 7 Remake, asegúrate de estar suscrito a PlayStation Plus para marzo”, escribió el insider.

Lamentablemente, no se ha publicado los nombres de los demás juegos que estarán disponibles en PlayStation Plus. Habrá que esperar unos días más, debido a que actualmente la empresa se centra en su directo State of Play.