Si bien la última entrega de la franquicia estrella de Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3, no tuvo un bue recibimiento debido a las críticas que la prensa especializada le dió, y en especial hacia su Modo Historia, esto no quiere decir que sus ventas hayan sido malas.

Pero si eres uno de los gamers que aún no ha podido probarlo y tienes algunas dudas si comprarlo o no, desde Activision llega una interesante novedad, ya que estarán ofreciendo una prueba gratis de los modos multijugador del título y por cinco días para consolas PlayStation, Xbox y PC.

Este período de prueba y acceso gratuito a este modo de juego dará inicio desde el próximo jueves 14 de diciembre desde la 1 de la tarde y estará terminando el lunes 18 a la misma hora (Perú/Ecuador/Colombia).

Para poder participar de esta fase de pruebas deberán descargar la versión gratuita del título la cual aparecerá en las tiendas virtuales de cada plataforma en las que el título haya sido lanzado. Una vez que haya terminado esta fase de prueba, esta versión del juego dejará de funcionar.

Detalles aparte, esta prueba gratuita no permitirá acceder al Modo Historia de Call of Duty: Modern Warfare 3.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.