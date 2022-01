Nintendo ha dado inicio a la campaña publicitaria a través de redes sociales con contenido inédito del título. Al mismo estilo de the Legend of Zelda: Breath of the Wild, la empresa desarrolladora Game Freak nos mete en el mundo mágico de Pokémon para disfrutar de una aventura en tercera persona.

No solo irás por allí capturando criaturas, sino que se ha introducido una historia detrás. En el tráiler escuchamos una épica voz que narra algunos de los sucesos del videojuego. “Descubre escenarios abiertos mientras que exploras montañas, bosques y ruinas antiguas”, comenta el tráiler en cuestión.

Por supuesto, también se adelanta parte de la jugabilidad: “descubre, recolecta y fabrica ítems. Es una nueva experiencia Pokémon”. Sin duda, se trata de una de las apuestas más alocadas de parte del equipo The Pokémon Company que utilizará la potencia de la consola Nintendo Switch.

Más sobre “Pokémon: Arceus”

“Explora parajes salvajes inmensos donde te aguardan un sinfín de descubrimientos en Leyendas Pokémon: Arceus para Nintendo Switch. Observa, atrapa e investiga a los monstruos salvajes en este juego de acción y rol que se desarrolla en el pasado. Se desarrolla cuando no era habitual que los humanos y los Pokémon convivieran en armonía.

Tus aventuras se desarrollan en el majestuoso entorno natural de la región de Hisui. Te encargarás de investigar para crear la primera Pokédex de la región.”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.