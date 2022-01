¿Te gustó el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Pues Game Freak ha creado una aventura de mundo abierto con un estilo gráfico similar pero para la franquicia de las criaturas de bolsillo o más conocidas como Pokémon.

Podrás explorar por la región nueva de Hisui para conocer la historia de los nuevos protagonistas del título Pokémon: Arceus. No solo tendrás que seguir el camino lineal como otros juegos de Pokémon, sino que la desarrolladora ha puesto varias herramientas para hacer mucho más profunda la jugabilidad.

Tendrás que recoger objetos, utilizar diferentes herramientas hasta fabricar elementos para poder sobrevivir en esta difícil región. Cuanto más lejos estés de tu ciudad, aparecerán criaturas más extrañas, las cuales deberás aprender a domar.

Como se puede ver en el último gameplay que compartieron por YouTube, tendrás que acercarte en modo sigilo y lanzar las Pokéballs. Encontrarás hierbas altas en donde te podrás esconder para realizar una emboscada.

Por otro lado, pasarás varias horas recolectando objetos del suelo y lanzando a tus Pokémon al aire libre para que te ayuden a romper cristales, los cuales luego los podrás utilizar para la creación de Pokéballs y otros objetos que harán tu aventura mucho más sencilla.

