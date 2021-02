No cabe duda que Pokémon es una de las sagas de anime y videojuegos más populares de la historia. En el marco de la celebración del aniversario 25 de la franquicia, se ha confirmado que llegarán nuevos remakes.

Recientemente, se anunció un relanzamiento de dos juegos clásicos de la saga: Pokémon diamante y Pokémon Perla, dos juegos que se lanzaron originalmente en la Nintendo DS en el 2006.

Llegarán a Nintendo Switch a finales del 2021 en la consola Nintendo Switch bajo los nombres Pokémon Dimante Brillante y Pokémon Perla Reluciente. El desarrollo volverá a estar a cargo de GameFreak.

The Pokémon Company explicó en el evento que se respetará el mapa original y las diferentes zonas que visitamos en la versión de Nintendo DS. Lo que sí cambia en comparación con la versión original son los gráficos.

La tendencia de apostar por la versión 3D se mantendrá en estos dos juegos. Pero no es la única sorpresa de la franquicia que se presentó en el evento del os 25 años de Pokémon. También se confirmó que en el 2022 se lanzarán un nuevo juego llamado Leyendas Pokémon: Arceus.

Este último será un título mundo abierto al mismo estilo de The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Por lo pronto, solo se sabe que estaremos en la región Sinnoh y las criaturas iniciales serán Cyndaquil, Oshawott y Rowlet.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

Pokémon GO: eventos de marzo y contenido de la nueva temporada

Niantic continúa con el desarrollo de contenido de Pokémon GO pese a que la pandemia ha afectado a los gamers. En las últimas actualizaciones se tomaron medidas para evitar los contagios y ya se prepara una gran actualización para los eventos de marzo.

El evento que quizás llama la atención de la comunidad del título de móviles es la nueva investigación especial del Team GO Rocket.

“Parece que después de unos meses de descanso, Giovanni y sus Reclutas están tramando algo. Y lo que es peor, han conseguido más Pokémon oscuros, ¡e incluso Pokémon oscuros Legendarios! Las indagaciones sobre los movimientos de Giovanni nos sugieren que no dudará al usar estos Pokémon oscuros Legendarios en varias ocasiones”, explica el juego.

En marzo se habilitará a Articuno oscuro, en abril será Zapdos y en mayo será el turno de Moltres. Desde el 28 de febrero se habilitará esta nueva investigación para derrotar a Giovanni.

Los Pokémon legendarios que aparecerán en marzo

Landorus Forma Avatar aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el lunes 1 de marzo de 2021 a las 8:00 hasta el sábado 6 de marzo de 2021 a las 8:00, hora local. Con algo de suerte, ¡podréis encontraros con uno variocolor!

Tornadus Forma Avatar aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el sábado 6 de marzo de 2021 a las 8:00 hasta el jueves 11 de marzo de 2021 a las 8:00, hora local. Con algo de suerte, ¡podréis encontraros con uno variocolor!

Thundurus Forma Avatar aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el jueves 11 de marzo de 2021 a las 8:00 hasta el martes 16 de marzo de 2021 a las 10:00, hora local. Con algo de suerte, ¡podréis encontraros con uno variocolor!

Thundurus Forma Tótem aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el martes 16 de marzo de 2021 a las 10:00 hasta el martes 30 de marzo de 2021 a las 10:00, hora local.

Tornadus Forma Tótem aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el martes 30 de marzo de 2021 a las 10:00, hora local.

Mega-Blastoise, Mega-Pidgeot y Mega-Ampharos estarán disponibles en las megaincursiones del lunes 1 de marzo hasta el 16. Mega-Houndoom, Mega-Abomasnow y otra megaevolución sorpresa estarán disponibles desde el 16 de marzo.

Horas del Pokémon destacado

Martes 2 de marzo de 2021 : Krabby será el protagonista y ganaréis el doble de Caramelos por transferir Pokémon.

: Krabby será el protagonista y ganaréis el doble de Caramelos por transferir Pokémon. Martes 9 de marzo de 2021 : Drowzee será el protagonista y ganaréis el doble de PX al evolucionar Pokémon.

: Drowzee será el protagonista y ganaréis el doble de PX al evolucionar Pokémon. Martes 16 de marzo de 2021 : Voltorb será el protagonista y ganaréis el doble de Polvo Estelar por atrapar Pokémon.

: Voltorb será el protagonista y ganaréis el doble de Polvo Estelar por atrapar Pokémon. Martes 23 de mayo de 2021 : Surskit será el protagonista y ganaréis el doble de PX por atrapar Pokémon.

: Surskit será el protagonista y ganaréis el doble de PX por atrapar Pokémon. Martes 30 de marzo de 2021: Slugma será el protagonista y ganaréis el doble de Caramelos por atrapar Pokémon.

Horas de bonus de marzo

Jueves 4 de marzo de 2021 : En la hora de GO Rocket, ¡los globos del Team GO Rocket aparecerán con más frecuencia! Prestad atención, Entrenadores.

: En la hora de GO Rocket, ¡los globos del Team GO Rocket aparecerán con más frecuencia! Prestad atención, Entrenadores. Jueves 11 de marzo de 2021 : en la hora del megabonus, podréis ganar más Caramelos al atrapar Pokémon que compartan un tipo con vuestro Pokémon megaevolucionado activo.

: en la hora del megabonus, podréis ganar más Caramelos al atrapar Pokémon que compartan un tipo con vuestro Pokémon megaevolucionado activo. Jueves 18 de marzo de 2021: Hora de megaincursiones, las megaincursiones tendrán lugar con más frecuencia.

Día de la Comunidad de marzo con Fletchling

El seis de marzo comenzará el siguiente Día de la Comunidad. Desde las 11 hasta las 5 de la tarde (hora local) podrás capturar a Fletchling y obtener un movimiento especial si lo evolucionas.

Nuevos eventos

En busca de leyendas : desde el martes 9 de marzo de 2021 hasta el domingo 14 de marzo de 2021, acompañadnos para dar comienzo a nuestro viaje en busca de Pokémon Legendarios. ¿Y quién mejor para olisquear a estos Pokémon Legendarios que el Pokémon Brújula, Nosepass? Quién sabe, con suerte, ¡se dejará ver un Nosepass variocolor!

: desde el martes 9 de marzo de 2021 hasta el domingo 14 de marzo de 2021, acompañadnos para dar comienzo a nuestro viaje en busca de Pokémon Legendarios. ¿Y quién mejor para olisquear a estos Pokémon Legendarios que el Pokémon Brújula, Nosepass? Quién sabe, con suerte, ¡se dejará ver un Nosepass variocolor! Día del Incienso - tipo Psíquico y Acero : Ha llegado a nuestros oídos que, el domingo 14 de marzo de 2021, más Pokémon de tipo Psíquico y Acero se verán atraídos al Incienso, ¡entre ellos Beldum!

: Ha llegado a nuestros oídos que, el domingo 14 de marzo de 2021, más Pokémon de tipo Psíquico y Acero se verán atraídos al Incienso, ¡entre ellos Beldum! ¡Recarga! : Desde el martes 16 de marzo de 2021 hasta el lunes 22 de marzo de 2021, subirá la tensión en un evento donde algunos Pokémon de tipo Eléctrico llegarán por primera vez a Pokémon GO.

: Desde el martes 16 de marzo de 2021 hasta el lunes 22 de marzo de 2021, subirá la tensión en un evento donde algunos Pokémon de tipo Eléctrico llegarán por primera vez a Pokémon GO. Semana del clima : Desde el miércoles 24 de marzo de 2021 hasta el lunes 29 de marzo de 2021, un remolino de Pokémon relacionados con el clima aparecerán salvajes y habrá nuevos artículos para el avatar para celebrar que las Formas Avatar de Tornadus, Thundurus y Landorus llegan a Pokémon GO.

: Desde el miércoles 24 de marzo de 2021 hasta el lunes 29 de marzo de 2021, un remolino de Pokémon relacionados con el clima aparecerán salvajes y habrá nuevos artículos para el avatar para celebrar que las Formas Avatar de Tornadus, Thundurus y Landorus llegan a Pokémon GO. Desde el sábado 27 de marzo de 2021 hasta el domingo 28 de marzo de 2021 se celebrará un evento de fin de semana especial de incursiones con Pokémon Legendarios.