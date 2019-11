“Pokémon: Espada y Escudo”: así puedes conseguir a Pikachu, Eevee y Meowth en el juego.

Una de las novedades que trae Pokémon: Espada y Escudo es que las criaturas de la región Galar pueden adoptar la forma Dinamax, la cual es gigantesca. Solo algunas especies pueden adquirir la forma Gigamax. Entre estas últimas se encuentra los Pokemones más populares como Pikachu, Eevee o Meowth, pero la forma de obtenerlos es diferente al resto.

Si quieres obtener a estos tres Pokémon, deberás tener una conexión internet y partidas guardadas de Pokémon Let’s Go, Pikachu! y Pokémon Let’s Go, Eevee! en la misma consola (Nintendo Switch). Si no tienes esto último, no te preocupes ya que puedes recurrir a tus amigos y pedir que intercambien contigo. Aquí los demás pasos:

Obtención de Pikachu y Eevee gigamax

Debes tener una partida guardada de Let’s Go, Pikachu! para conseguir a Pikachu , o una de Let’s Go, Eevee! para conseguir a Eevee .

Si no tienes ambos juegos, pide a un amigo que te preste el que te falte y crea una partida antes de devolverlo.

Recuerda que los Pikachu y Eevee ordinarios no tienen esta capacidad. ¡Son totalmente únicos!

Durante las primeras horas de campaña, tomarás un tren que lleva a Ciudad Pistón, pero este hace una parada en el Área Silvestre. Justo al bajarte del tren, antes de salir al exterior, habla con dos personajes que hay a la izquierda: cada uno te entrega uno de estos Pokémon.

Obtención de Meowth gigamax

El primer paso para conseguir este Pokémon es tener una copia de Espada o Escudo antes del 15 de enero de 2020. Si no vas a poder cumplir este requisito, pide a un amigo que te preste su juego para hacer el proceso completo en tu consola, y Meowth estará esperándote cuando tengas tu copia más adelante.

Selecciona la opción “regalo misterioso” en el menú, y a continuación “recibir a través de internet” para encontrar a Meowth. Una vez se descargue en tu partida, deberías poder verlo directamente en el equipo, o si no hay hueco libre, en el PC.

