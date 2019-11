Nintendo anunció en la E3 del año pasado que preparaban el lanzamiento de un nuevo Pokémon. Este será sumamente diferente a Pokémon Let’s Go, ya que no se centrará en integrar las mecánicas de Pokémon GO.

“Pokémon: Espada y Escudo” será la primera producción que presentará la región Galar luego de Alola. Como era de esperarse, se anunciaron nuevas criaturas y versiones modificadas de las que ya conocemos.

A su vez, los primeros tráileres del juego presentaron una nueva transformación de llamada Gigamax. Con este nuevo poder podrás crear alocados combates Pokémon en los estadios del juego.

Recientemente, se estrenó un nuevo tráiler de Pokémon Espada y Escudo en donde se ve en acción esta transformación. Como se puede ver en las imágenes, tu Pokéball se vuelve gigante y la criatura en su interior cuenta con un aura roja.