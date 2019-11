“Pokémon: Espada y Escudo”: logra un importante récord en España.

“Pokémon: Espada y Escudo” sigue imparable en sus ventas. Nintendo, ha confirmado que el videojuego de Game Freak se ha convertido en su mejor título desde el estreno de la plataforma Nintendo Switch en marzo 2017.

La empresa menciona que el videojuego de la saga Pokémon le ha ganado en ventas a los cuatros mejores títulos que ha tenido la consola híbrida desde su estreno. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe o Super Smash Bros. Ultimate, se encuentran detrás de “Pokémon: Espada y Escudo”.

En el país de España, Pokémon se encuentra de fiesta. Son 20 años desde que el popular juego llego el país europeo, logrando ser uno de los títulos más vendidos en las diferentes consolas de Nintendo.