“Pokémon: Espada y Escudo”: Nintendo esta preguntando a los jugadores que mejorarían en el juego.

Si eres jugador de “Pokémon: Espada y Escudo”, te debe haber llegado un mensaje con la encuesta de Nintendo. Esto es habitual en la empresa y ya lo hizo con otros títulos como: Ring Fit Adventure. La compañía está preguntando por la experiencia que están teniendo los jugadores con el nuevo título de la saga de Pokémon.

Nintendo ha enviado cuestionarios a los correos electrónicos de los que han probado el juego. En este mismo, deberás marcar algunos datos como tu edad y como estás jugando el videojuego, en modo portátil o en TV. Finaliza la encuesta preguntándote que nota le pondrías y que mejorarías. Si realizas esta encuesta, podrás obtener 30 puntos de platino en My Nintendo.

Mensaje de Nintendo.

Si aún no recibes la encuesta, solo espera, ya que les llegará a todos los usuarios. Esto ayudará a poder mejorar el juego de Nintendo, lo cual beneficiará a sus usuarios. Además, no te olvides de los 30 puntos de platino en My Nintendo.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY