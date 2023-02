Niantic siempre tiene contenido preparado para el juego Pokémon GO. Miles de gamers han disfrutado de las capturas especiales del Pokémon Tour Hoenn 2023 y ahora es momento para darle la bienvenida a marzo y todos sus eventos especiales. A través del blog oficial del título, la desarrolladora compartió los detalles del Objetivo de Captura.

“¡Es el momento de hacer como los Pokémon de tipo Lucha y poner a prueba vuestras habilidades en el evento Objetivo de Captura, con Hitmontop, Hitmonlee y Hitmonchan!”, detalla Niantic sobre este evento especial que destacará a las criaturas tipo Lucha.

Se ha programado este evento para el 5 de marzo de 2023 desde las 10:00 a.m. hasta las 8 de la noche. En los encuentros salvajes serán Hitmonlee y Hitmonchan. Estos dos aparecerán con mayor frecuencia y si tienes suerte aparecerán en su forma shiny o variocolor.

Bonus del evento

Tendréis más probabilidades de encontraros la versión variocolor de Hitmonlee, Hitmonchan y Hitmontop.

El doble de PX por capturar Pokémon con lanzamientos buenos, grandes, excelentes y curvos.

Tareas de investigación de campo

Según detalla Niantic, los gamers tendrán tareas centradas en los lanzamientos de Pokéballs. Al completar las tareas de investigación de campo, aparecerá como recompensa Hitmontop (también aparecerá en su forma variocolor o shiny).

Como es de esperarse, también se modificará la aparición de criaturas en los huevos de siete kilómetros. Tyrogue, otro tipo Lucha, será el que aparezca en la eclosión de huevos (también aparecerá en su forma variocolor o shiny).

Pokémon GO anuncia el primer evento de marzo de 2023: Objetivo de Captura. Foto: Niantic

¡Vinculación con Pokémon GO Plus +!

Con Pokémon GO Plus + podréis jugar a Pokémon GO sin tener que estar mirando todo el rato el móvil. Podrás lanzar Poké Balls a Pokémon salvajes automáticamente, así como girar Poképaradas para conseguir objetos. Además, también podrás cambiar entre Super Balls o Ultra Balls con solo pulsar un botón.

Al vincular Pokémon GO Plus + con vuestro Pokémon GO, pdrás realizar investigaciones especiales para encontraros con un Snorlax con gorro de dormir. Seguro que este Snorlax duerme mucho más profundamente que su homólogo habitual. ¿Por qué no lo descubres tú mismos?

