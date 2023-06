Pokémon GO no deja de sorprender con los diferentes eventos programados para julio de 2023. Los jugadores podrán capturar a Squirtle durante el Día de la Comunidad del 9 de julio, mientras que Mega-Rayquaza debuta en el Pokémon GO Fest 2023 que se llevará a cabo en Osaka, Japón, Londrés, Inglaterra, y Nueva York, Estados Unidos.

Pero no son los únicos eventos con bonificaciones, también llega una temporada de Combates GO. A través del blog oficial del juego, la empresa desarrolladora Niantic anunció que durante los dos primeros días de julio comenzará el “Fin de Semana de Combates GO”.

“¡Se acerca un nueva oportunidad de combatir: el Fin de Semana de Combates GO está al caer!

Los Fines de Semana de Combates GO son eventos especiales donde podéis participar en más combates. Este Fin de Semana de Combates GO está dedicado a Yakón, el Líder del Gimnasio de ciudad Fayenza, en la región de Teselia, de los juegos de Pokémon Blanco y Negro”, detalla Niantic.

Bonus del evento:

Polvos Estelares x4 en los premios por victoria. (No se incluyen los premios de final de serie y no se acumulará con el bonus de triple de Polvos Estelares de las semanas de rotación de la Liga Master Ball).

El máximo de series que puedes jugar al día aumentará de 5 a 20, hasta alcanzar el límite de 100 combates, desde las 0:00 hasta las 23:59 (horario local) cada día.

Habrá disponible una investigación temporal dedicada a los combates. Entre los premios se incluye el Sombrero estilo Yakón.

Habrá disponible una investigación temporal dedicada a los combates de pago. Entre las tareas se incluye combatir en la Liga Combates GO 50 veces. La investigación dará como recompensa 30 000 Polvos Estelares, un Trozo Estrella, tres Caramelos Raros y tres Caramelos Raros ++ para los Entrenadores de nivel 31 y superior. Esta investigación temporal estará disponible por 1,00 USD (o el precio equivalente en vuestra moneda local). IMPORTANTE: Recordad que la investigación temporal caduca. Para recibir las recompensas, deberéis completar las tareas asociadas con esta investigación temporal y reclamar las recompensas antes del domingo 2 de julio de 2023 a las 23:59, en horario local.

Ligas activas:

Liga Master Ball Premier

Copa Monotipos: Edición Liga Super Ball

Recompensas durante el fin de semana de Combates GO: Yakón

Caramelo Raro ++ garantizado para los Entrenadores de nivel 31 y superior en su segunda victoria en una serie.

Caramelo Raro garantizado para los Entrenadores de nivel 30 e inferior en su segunda victoria en una serie.

Más recompensas de Polvos Estelares en comparación con la pista básica de premios.

Se ha reorganizado el orden de los premios en las pistas premium.

