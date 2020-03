Pokémon GO es uno de esos juegos que te obliga salir a las calles. Por supuesto, es una herramienta de juego muy atractiva en momentos donde no hay coronavirus. Pese al brote del virus no hay un comunicado de parte de Niantic.

Por lo contrario, la empresa desarrolladora ha compartido una nueva actualización para las incursiones. Según se ha dado a conocer, Cobalion y Lugia vuelven a estos retos en una extensión especial por tiempo limitado.

“¡Cobalion y Lugia regresan a las incursiones de Pokémon GO! Queremos asegurarnos de que los Entrenadores tengan tiempo suficiente para desafiar a estos Pokémon Legendarios, por lo que ambos estarán disponibles durante más tiempo en las incursiones. Tened en cuenta el cambio de calendario que figura a continuación.”, se lee en el anuncio de Niantic.

Fecha y hora

Podréis desafiar a Cobalion en las incursiones desde el martes 17 de marzo de 2020, a las 21:00 CET (13:00 PDT), hasta el lunes 23 de marzo de 2020, a las 21:00 CET (13:00 PDT, GMT −7) . También os podréis encontrar a Cobalion como recompensa de la Liga Combates GO durante este tiempo.

Podréis desafiar a Lugia en las incursiones desde el martes 24 de marzo de 2020, a las 21:00 CET (13:00 PDT), hasta el martes 31 de marzo de 2020, a las 21:00 CET (13:00 PDT, GMT −7). También os podréis encontrar a Lugia como recompensa de la Liga Combates GO durante este tiempo.

Características

Cobalion conocerá el ataque exclusivo del evento Espada Santa.

Lugia conocerá el ataque exclusivo del evento Aerochorro.

¡Con suerte, te podrías encontrar un Cobalion y un Lugia variocolor!

