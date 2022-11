Mientras que se lleva a cabo el evento Día de la Comunidad en Pokémon GO, la empresa desarrolladora Niantic, trabaja en nuevo contenido para el videojuego. Teddiursa es la captura especial del mes; no obstante, entre tanto, el Team GO Rocket prepara un ataque.

Desde el lunes 14 de noviembre hasta el jueves 17 de noviembre, aparecerá este grupo de villanos en el videojuego. “La codicia y ambición de Giovanni no tienen límites. Esta vez piensa usar un Mewtwo oscuro para poner en marcha sus malvados planes.

Al comienzo del evento, tendréis disponible la historia de una investigación especial. Si conseguís avanzar, recibiréis un superradar Rocket ¡y podréis localizar a Giovanni!”, detalla el anuncio.

Podrás acceder a la captura de MewTwo con la investigación especial que estará disponible hasta el 1 de diciembre.

¿Cómo derrotar al Persian de Giovanni?

Todos los líderes del Team Go Rocket aparecerán en el videojuego en las Poképaradas y globos. Tendrás que derrotarlos a todos para poder enfrentar a su líder, Giovanni. Antes deberás conseguir el Superradar Rocket que te llevará a la guarida del personaje, a través de la investigación especial.

El primer combate será contra su Pokémon favorito: Persian Oscuro. El segundo será contra uno de los tres de su almacen: Nidoking, Machamp y Rhyperior. El tercero en salir en combate normalmente será un legendario; los rumores indican que será Latias Oscuro.

Debilidades de Persian: se trata de un Pokémon veloz de tipo normal y es débil contra los tipo lucha. Podrás utilizar a Lucario, Buzzwole, Machamp, entre otros.

