Pokémon GO fue uno de los juegos más afectados en el confinamiento por el coronavirus. Los gamers no pueden salir en masa a capturar las más raras criaturas del universo Pokémon, así que el juego se tuvo que modificar para poder jugar desde casa.

Cambios en Pokémon GO tras la COVID-19

“¡Hay aventuras por doquier! Incluso cuando juegas desde la comodidad de tu casa, hay mucho que hacer en el mundo de Pokémon GO. Toca las siguientes categorías para leer más sobre tus características favoritas y cómo puedes seguir disfrutando de ellas desde casa. Para saber qué bonus están activos en este momento, pásate por la vista Hoy.” se lee en el blog oficial de Niantic.

Activa Inciensos para atraer Pokémon

El incienso es un objeto que, cuando se activa, atrae a un Pokémon hacia ti, ¡estéis donde estéis! El incienso ahora dura una hora por uso y está disponible con descuento en la tienda.

Consejos Incienso

Consultad la vista Hoy para ver si hay algún bonus relacionado con el Incienso.

Durante algunos eventos, el Incienso atrae a ciertos Pokémon más de lo habitual. ¡No dejéis de consultar la sección Noticias de la aplicación para estar al tanto de todo!

Incienso disponible en la tienda.

Abre la Caja Misteriosa para encontrarte con Meltan

Conecta Pokémon GO con Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o con Pokémon: Let’s Go, Eevee! de Nintendo Switch y desbloquea la Caja Misteriosa para enviar un Pokémon de Pokémon GO al GO Park. ¡Ahora la Caja Misteriosa atraerá más Meltan de lo habitual!

Consejos Caja Misteriosa

Para aprender más sobre las Cajas Misteriosas, leed el artículo de nuestro Centro de asistencia aquí.

¡Por tiempo limitado encontraréis más Meltan al activar una Caja Misteriosa!

Recibe una tarea de investigación de campo extra todos los días

Todos los días a medianoche, recibirás una tarea adicional de investigación de campo sin tener que girar una Poképarada. Estas tareas serán diferentes de las que recibes al girar Fotodiscos y se centrarán en actividades que se puedan completar estés donde estés.

Consejos para las investigaciones de campo adicionales

Si no tienes un hueco libre para una investigación de campo, se abrirá un cuarto espacio para que puedas llevar a cabo esta tarea adicional.

Si tienes cuatro espacios ocupados con investigaciones de campo, no recibirás la tarea extra.

Estas tareas se pueden completar en un entorno individual sin importar dónde estés.

Haced sonreír a vuestros amigos con una pegatina en un regalo

¡Enviar regalos a las amistades es ahora más personal! ¿Queréis demostrarle a vuestro amigo lo mucho que lo apreciáis? ¡Pronto podréis agregar una pegatina especial a los regalos que enviéis!

Consejos

¡El día de lanzamiento, habrá cinco pegatinas disponibles para escoger!

Podréis usar una pegatina solo una vez, así que aseguraos de obtener más abriendo regalos. Pronto estarán disponibles algunos diseños para comprar en la Tienda.

¡Envía y recibe más regalos!

Hemos aumentado el número de regalos que puedes abrir al día a 30 y el número de regalos que puedes llevar en tu Bolsa a 20. Ahora los regalos también otorgarán más Poké Balls. ¡Echa un vistazo a las nuevas pegatinas que puedes añadir a los regalos que envías a tus amistades!

Consejos sobre los regalos

Si te estás quedando sin regalos, tu Pokémon compañero se pasará por las Poképaradas cercanas y te traerá regalos para que se los envíes a tus amistades.

Verás una notificación sobre el retrato de tu compañero cuando haya regresado con los regalos.

¡Y no importa su nivel! Tampoco tiene que estar presente en el mapa.

¡Disfruta de más formas de explorar, crecer y relacionarte con tu compañero!

¡Haz que la relación con tu Pokémon compañero sea más estrecha! Con la función Aventuras con tu compañero, tu compañero no se separará de tu lado mientras exploras en Pokémon GO.

Consejos para jugar con tu compañero

¡Dale bayas a tu compañero y te acompañará en el mapa!

Juega y sácale instantáneas; estas y otras muchas actividades aumentarán vuestro nivel de compañero.

Si empiezas a quedarte sin regalos, ¡tu Pokémon compañero se pasará por las Poképaradas cercanas y te traerá más!